Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин раскритиковал решение Сергея Карасева назначить пенальти за фол Денниса Хаджикадунича на Артеме Дзюбе в матче 13-го тура РПЛ «Зенит» – «Ростов».

«Это левый пенальти. Не думаю, что это фол. Если это фол, то после каждого углового нужно назначать пенальти», – цитирует Аршавина Sport24.

Всего команды пробили три пенальти, «Зенит» добился крупной победы – 6:1. У Дзюбы хет-трик, включая два гола с пенальти.

Перед 13-м туром «Зенит» и «Ростов» находились в числе четырех команд, которые возглавляли турнирную таблицу РПЛ, имея на счету по 26 очков.

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