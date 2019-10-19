Getty Images

Аршавин – о первом голе «Зенита»: «Левый пенальти. Так можно свистеть после каждого углового»

Аршавин – о первом голе «Зенита»: «Левый пенальти. Так можно свистеть после каждого углового»
Eurosport

51 мин. назад

Андрей Сергеевич суров по отношению к родному клубу.

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин раскритиковал решение Сергея Карасева назначить пенальти за фол Денниса Хаджикадунича на Артеме Дзюбе в матче 13-го тура РПЛ «Зенит» – «Ростов».

«Это левый пенальти. Не думаю, что это фол. Если это фол, то после каждого углового нужно назначать пенальти», – цитирует Аршавина Sport24.

  • Всего команды пробили три пенальти, «Зенит» добился крупной победы – 6:1. У Дзюбы хет-трик, включая два гола с пенальти.
  • Перед 13-м туром «Зенит» и «Ростов» находились в числе четырех команд, которые возглавляли турнирную таблицу РПЛ, имея на счету по 26 очков.

Тедеско в «Спартаке» 5 дней, но уже все поменял – переезд из Тарасовки и 0 форвардов с «Рубином»

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте