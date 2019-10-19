Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оформил хет-трик в матче 13-го тура РПЛ против «Ростова» (6:1).

На счету 31-летнего Дзюбы стало 164 гола на высшем уровне. По этому показателю Артем догнал Сергея Родионова, поднявшись на четвертую строчку «Клуба 100» – в него входят русские футболисты, забившие 100 и более мячей на профессиональном уровне начиная с 1992 года.

Первое место в «Клубе 100» удерживает экс-нападающий «Зенита», «Севильи» и «Динамо» Александр Кержаков (233 гола).

Следом за Кержаковым идут Олег Веретенников (207 голов) и Роман Павлюченко (188).

Фанаты «Зенита» вручили Дзюбе его картонный бюст

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