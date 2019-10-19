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Карпин – о матче с «Зенитом»: «В перерыве сказал: «Пускай нам еще три забьют, шесть получим»
Сказано – сделано: идеально выполнили тренерскую установку.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Зенита» (1:6) в 13-м туре чемпионата России.
– Почему столько пропустили?
– Одной причины быть не может. Не буду говорить обо всех, все скажу игрокам. Если коротко – полкоманды остались в своих сборных.
– Команда сможет быстро отойти от такого?
– В перерыве сказал: «Пускай нам еще лучше три забьют, шесть получим. Поставят нас на место и будем двигаться дальше». Слава Богу. Не слава Богу, естественно, но это хорошо. Раз уж проиграли, пускай будет шесть. Вопросы по судейству? Вроде нет.
- «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, у команды 26 очков.
- «Зенит» с 29 очками идет на второй строчке, уступая по дополнительным показателям «Локомотиву».
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