Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Зенита» (1:6) в 13-м туре чемпионата России.

– Почему столько пропустили?

– Одной причины быть не может. Не буду говорить обо всех, все скажу игрокам. Если коротко – полкоманды остались в своих сборных.

– Команда сможет быстро отойти от такого?

– В перерыве сказал: «Пускай нам еще лучше три забьют, шесть получим. Поставят нас на место и будем двигаться дальше». Слава Богу. Не слава Богу, естественно, но это хорошо. Раз уж проиграли, пускай будет шесть. Вопросы по судейству? Вроде нет.

«Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, у команды 26 очков.

«Зенит» с 29 очками идет на второй строчке, уступая по дополнительным показателям «Локомотиву».

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