«Ростов» сгорел в Питере. Карпин знал об этом заранее

Переполненная «Зенит Арена» стала свидетелем одного их худших противостояний в тренерской карьере Валерия Карпина, однако произошедшее легко объяснить логически. На предматчевое интервью специалист пришел едва ли не с кислой миной на лице, а отвечая на вопрос журналиста касательно формы ростовчан, явил выдавленную ухмылку и подметил, что «Зенит» – бесспорный фаворит.

«В каком состоянии игроки находятся после паузы на сборные? Оценку надо будет давать после игры. Все вернулись в разном состоянии. Только за два дня до игры собрались все вместе. Мы – фавориты в игре с «Зенитом» в Санкт-Петербурге? Серьезно? Так нельзя считать. «Зенит» – фаворит. С их футболистами, бюджетом, учитывая, что они играют дома, так было, есть и будет», – иронизировал коуч перед игрой.

Карпин понимал, что говорит. Львиная доля (семь человек) основы «Ростова» принимали участие в матчах сборных и вернулись в клуб не только в разное время, но с и с разным настроением. Тем самым они невольно скомкали подготовку к выезду в Питер. Защитники с тесной опекой форвардов соперника не справлялись, былой креатив Ивелина Попова в одночасье потух, а у трио Шомуродов – Байрамян – Ионов не получалось вообще ничего. Выделялся в этом смысле Еременко, старавшийся с первой до последней минуты и в итоге вознагражденный пополнением персонального счета голов. Впрочем, внимание на себя обратило не это.

Егор Бабурин в матче «Зенит» – «Ростов»Getty Images

Избиение в Северной столице стало бенефисом Артема Дзюбы, оформившим хет-трик и сделавшим два ассиста. Форвард блистал как в завершении, так и на подыгрыше, регулярно срывая аплодисменты трибун и вырвавшись в итоге на первое место в РПЛ по системе «гол+пас» (8+8). Но главное – Дзюбинатор суперски использовал возможность заделать козу Карпину за былые конфронтации, коих за пребывание данных персон в «Спартаке» набралось достаточно. В этом смысле сладость победы ему греет душу еще больше, хотя все пошло бы иначе, не назначь реф пенальти в ситуации с первым голом. На стоп-кадре четко видно, что форвард находился в офсайде.

Как бы то ни было, случившееся теперь в истории. Карпину остается только одно – подняться после унизительного нокдауна и проанализировать допущенные ошибки. В карьере коуча уже случались непростые периоды, поэтому капитуляция в отдельной битве не должна перерасти в нечто большее.

А еще запомнится его разговор с командой в перерыве: «В перерыве сказал: «Пускай нам еще лучше три забьют, шесть получим. Поставят нас на место и будем двигаться дальше».

«Зенит» – «Ростов» – 6:1

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