Семак – о Кержакове вместо Лунева в старте: «У нас играет тот, кто сильнее»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему с «Ростовом» в воротах встал Михаил Кержаков, а не Андрей Лунев.

– Снова играет в воротах Кержаков. Это ваше решение? И будете ли вы в Лиге чемпионов использовать одного голкипера, а в Премьер-лиге другого?

– Мы не собираемся это использовать. У нас играет тот, кто сильнее. А решение по составу принимает главный тренер. Когда нужно, я консультируюсь, но окончательное решение за главным тренером, и он несет ответственность за результат. В каких-то матчах мы учитываем манеру игры команды. Но Кержаков на Кубок сыграл хорошо, в Екатеринбурге тоже. В этом матче тоже к нему претензий нет. Все должны быть готовы к конкуренции. Нам нужна конкуренция. Те игроки, которые проявляют себя хорошо, получают шанс, – приводит ответ Семака «СЭ».

В сезоне-2019/20 Лунев провел 14 матчей за «Зенит» во всех турнирах, пропустил 10 голов и 6 раз отстоял на ноль.

«Зенит» победил «Ростов» со счетом 6:1.

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