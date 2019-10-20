Шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг ответил на критику экс-футболиста «Зенита» Владимира Быстрова. Россиянин в инстаграме сравнил игрока с деревом.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Берг рассказал об отношении к критике.

– Вы не забивали два месяца после перехода. Чувствовали давление из-за этого?

– Нападающий все время находится под давлением, ведь ему все время необходимо забивать. Я – тоже. В большинстве матчей я помогал команде, создавал моменты, но футбол состоит из деталей. Иногда у тебя не получается забивать. И единственное, что ты можешь сделать, – продолжать усердно работать, верить в себя. Только тогда ты получишь то, чего заслуживаешь. Ты не должен сожалеть об упущенных моментах. Не забил? Забудь об этом и работай дальше. Это лучший выход.

– Как вы реагируете на критику?

– Все люди критикуют футболистов, особенно если речь идет о нападающем, который не забивает. Это нормально.

– Я спрашиваю это, потому что пару месяцев назад бывший игрок сборной России Владимир Быстров опубликовал в инстаграме фотографию сосны и подписал ее вашим именем. Что вы ему ответите?

– Вы говорите, что он – бывший игрок сборной. Значит, он хорошо знает футбол и должен понимать: бывают моменты, когда ты выступаешь ниже собственного уровня. И причины могут быть какими угодно. Я стал игроком «Краснодара», когда команда уже закончила предсезонную подготовку, и начался чемпионат. Сейчас я уже доказываю, на что способен. И чувствую, что нахожусь в форме. Если я дерево, то... Неплохо для дерева – забивать в чемпионате России.

33-летний швед перешел в «Краснодар» прошлым летом.

У Берга три гола в семи матчах чемпионата России.

«Краснодар» в кризисе, как и «Спартак». Команду Галицкого хвалят по привычке

Качай приложение Eurosport для iOS и Android