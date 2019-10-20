Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча с «Рубином» рассказал о новых реалиях, с которыми он столкнулся в московском клубе.

Про лимит

У нас есть российские футболисты на каждую позицию, это не проблема. В конце концов, определяющим фактором является качество игрока. А оно есть как у местных ребят, так и у иностранцев. Да, конечно, для меня лимит – это что-то новое, ты не до конца свободен в выборе. Потому что если начать игру с пятью российскими футболистами и предстоит вынужденная замена, то выпускать на поле можно будет только россиянина.

Про трансферы

Мы много думали перед выбором стартового состава, в команде очень много хороших футболистов. К счастью, нам есть из кого выбирать. Считаю, что кардинальных изменений «Спартаку» не нужно.

Про тактику

Мы не заслужили трех очков, потому что позволяли сопернику слишком многое, особенно в первом тайме. Мы не планировали играть на контратаках, но у нас не получалось высоко прессинговать «Рубин». План был прессинговать соперника несколько выше. Но этого сделать не удалось. Мы не закрывали крайних защитников «Рубина», у которых было много времени и пространства для маневра.

Про капитанскую повязку Жиго

У нас очень много игроков, которые могут носить капитанскую повязку. Много опытных ребят, которые являются лидерами. Выбрать одного человека непросто, перед игрой мы говорили с Самуэлем. Потому что лучше, когда капитаном является центральный защитник. Жиго в команде все любят, поэтому выбрали его на этот матч. Тем более что Георгий Джикия и Роман Зобнин не приняли участия в игре.

Про историю клуба

Я прекрасно осознаю, куда пришел, и горжусь этим. Знаю, кто такой Старостин. Знаю Черчесова, который играл за дрезденское «Динамо». Но сейчас голова у меня занята другими вещами.

Слова Тедеско приводит РИА «Новости».

Матч между «Спартаком» и «Рубином» закончился без голов.

34-летний Тедеско сменил Кононова в качестве главного тренера «Спартака».

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