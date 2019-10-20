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Игрок молодежки «Рубина» отключен от аппарата искусственной вентиляции легких

Игрок молодежки «Рубина» отключен от аппарата искусственной вентиляции легких
Eurosport

1 час назад

Футболист потерял два литра крови.

Игрок молодежной команды «Рубина» Вячеслав Фомин отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Футболист попал в реанимацию после матча со «Спартаком» 19 октября.

Защитник неудачно столкнулся с соперником и получил болезненный удар коленом в бок. После игры его состояние ухудшилось, и врач команды вызвал парню скорую. Как оказалось, у Фомина случилось внутреннее кровоизлияние в брюшную область. Футболист был доставлен в реанимацию в критическом состоянии.

20 октября «Рубин» через твиттер сообщил, что Фомина сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Состояние игрока тяжелое, но стабильное.

Фото: официальный сайт «Рубина».

  • Матч молодежных команд «Рубин» – «Спартак» завершился со счетом 0:1.
  • «Спартак» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, «Рубин» – 13-ю.

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