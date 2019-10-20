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Игрок молодежки «Рубина» отключен от аппарата искусственной вентиляции легких
Футболист потерял два литра крови.
Игрок молодежной команды «Рубина» Вячеслав Фомин отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Футболист попал в реанимацию после матча со «Спартаком» 19 октября.
Защитник неудачно столкнулся с соперником и получил болезненный удар коленом в бок. После игры его состояние ухудшилось, и врач команды вызвал парню скорую. Как оказалось, у Фомина случилось внутреннее кровоизлияние в брюшную область. Футболист был доставлен в реанимацию в критическом состоянии.
20 октября «Рубин» через твиттер сообщил, что Фомина сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Состояние игрока тяжелое, но стабильное.
Фото: официальный сайт «Рубина».
- Матч молодежных команд «Рубин» – «Спартак» завершился со счетом 0:1.
- «Спартак» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, «Рубин» – 13-ю.
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