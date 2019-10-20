Анюков из ММА, Божович салютовал в стиле Клоппа. «Оренбург» и «Крылья» устроили массовую драку

В матче 13 тура между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» случился настоящий пожар: в результате массовых разборок на последних минутах красные получили оба главных тренера и защитник Александр Анюков.

«Крылья» вели в счете благодаря голу Паула Антона, и все шло к минимальной победе самарцев, но в самом конце встреча взорвалась: мяч попал в руку защитника «Крыльев» в его штрафной площади, и футболисты скопом побежали к боковому арбитру. В заварушке Чуканов напрыгнул на Анюкова, а тот оттолкнул его и боднул в сторону рекламного щита. Рефери Василий Казарцев не оценил прием Александра и изгнал того на трибуны.

В общие разборки вмешался тренер «Крыльев» Миодраг Божович, с кем-то очень активно спорил и всячески демонстрировал темперамент. В итоге коуча оттащили от общей своры, но он решил высказать претензии резервному арбитру, за что получил красную. Тренер «Оренбурга» Федотов тоже поучаствовал в общем веселье и отправился отдыхать раньше срока.

Страсти вроде бы успокоились, но Божович вместо подтрибунки выбежал в центральный круг и начал заигрывать с собственными фанатами в стиле Клоппа. Все бы ничего, но матч в этот момент еще продолжался.

После игры тренеры команд прокомментировали случившееся.

«Честно говоря, не знаю, что произошло. Ничего не видел, не могу ничего сказать. В такой ситуации надо было успокоиться, но люди, которые должны этим заниматься, ничего не сделали. Я имею ввиду и арбитра, и других людей. За что меня удалили? За то, что вышел из тренерской зоны.

Как объясню эмоции в центре поля? Так я поблагодарил фанатов за поддержку», – сказал Божевич. После матча тренер был спокойнее, чем на последних минутах.

«Вопросик нужно задать по моему удалению. Я просто стоял, разнимал, не пускал ребят. Подбежали ко мне сербские ребята, схватили меня за грудки, я за это получил желтую карточку. Просто великолепно, просто великолепно. Больше вообще говорить нечего. Это какая-то личная неприязнь. Я к нему [арбитру] вообще никаких отношений не имею, ни по жизни, ни по чему. Но он в прошлой игре половину тренерского штаба у нас удалил. Сейчас то же самое повторяется.

Ну если такие эмоции возникают... В других же матчах играют, когда все адекватно, все спокойно, все тихо. И, наверное, катализатор – трибуны, которые также очень четко чувствуют и все понимают, все видят. Что происходит на самом деле, и кому такой футбол нужен – хочется задать очередной вопрос», – Федотов был менее сдержан.

37-летний Анюков впервые в карьере получил прямую красную карточку. Он пропустит следующий матч против «Зенита».

«Оренбург» идет на 12-й строчке, «Крылья Советов» – на седьмой.

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