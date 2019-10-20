Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев отбил три пенальти в двух последних матчах российской Премьер-лиги.

В 12-м туре «Сочи» со счетом 0:2 уступил «Крыльям Советов», но Джанаев отбил 11-метровый в исполнении Александра Соболева. В 13-м туре сочинцы сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (1:1), а их голкипер потащил сразу два пенальти – от Евгения Луценко и Александра Ломовицкого.

Джанаев стал игроком «Сочи» в июле нынешнего года. Ранее Сослан выступал за польский клуб «Медзь».

«Сочи» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

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