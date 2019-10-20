Бывший коуч «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что под его руководством красно-белые могли стать полноценными лидерами Премьер-лиги.

«У нас был настрой отработать в «Спартаке» как минимум три года, чтобы реализовать задуманное. Начали чистку, за полгода удалось человек 5-6 нормально устроить в другие клубы. Планировали чистить дальше. Я настоял тогда на покупке Фернандо, хотя это было нелегко, он стоил больших денег. Понимал, что этот футболист будет мозгом команды, вокруг него может строиться игра. Удалось Леонида Арнольдовича уговорить. У нас была дискуссия, он смотрел видео, мы обсудили множество нюансов. Это нормально.

Мы угадали с Фернандо и хотели еще одного-двух интересных ребят пригласить. Промес, Зе Луиш, Попов, Фернандо – команда строилась планомерно и с прицелом. «Спартак» мог на несколько лет стать фаворитом номер один в нашем чемпионате. Перестройку мы начали, но завершить, к сожалению, не успели», – приводит слова Аленичева «Чемпионат».

Аленичев стал главным тренером «Спартака» в июне 2015 года и проработал в клубе до августа 2016-го, когда был уволен.

На место Аленичева пришел его помощник Массимо Каррера, который в сезоне-2016/17 привел «Спартак» к золотым медалям чемпионата России.

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