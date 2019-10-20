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Евсеев праздновал гол Кротова и на радостях обнял резервного рефери

Евсеев праздновал гол Кротова и на радостях обнял резервного рефери
Eurosport

58 мин. назад

Эмоции перевалили через край.

«Уфа» в матче 13-го тура чемпионата России вырвала ничейный результат у ЦСКА – 1:1.

Уфимцы уступали в счете до 83-й минуты, после чего мяч в ворота Игоря Акинфеева забил Вячеслав Кротов. Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в этот момент находился возле резервного арбитра и на радостях его заключил его в объятия.

  • «Уфа» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, ЦСКА – четвертую.
  • В следующем туре уфимцы сыграют с «Тамбовом», ЦСКА – с «Динамо».

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