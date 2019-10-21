Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов подверг резкой критике мужчин, чьей единственной радостью в жизни является просмотр футбольных матчей.

«Всю жизнь – «Зенит», «Спартак»... А потом выпили, закусили, потом баня, рыбалка, потом «Зенит», «Спартак». И это что – жизнь, что ли? От «Зенита» до «Спартака». Ну ты по улицам ходишь – храм видишь? Ну ты хоть зайди, посмотри, хоть послушай, ну купи книжечку, ну почитай! Нельзя ж только «Зенит», «Спартак», – приводит слова протоиерея «Интерфакс».

В первом круге РПЛ-2019/20 «Зенит» выиграл у «Спартака» со счетом 1:0 благодаря голу Юрия Жиркова.

Вторая встреча между командами пройдет 1 декабря в Санкт-Петербурге.

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