Матч тура

«Зенит» с замотивированным Дзюбой размазал «Ростов» и продолжает бодаться с «Локомотивом» в топе РПЛ.

Петербуржцы принимали неожиданных соседей по турнирной таблице и собрали почти 60 тысяч зрителей на «Газпром Арене». В начале матча Дзюба заработал и реализовал пенальти, через восемь минут Артем положил второй, а в концовке тайма Сердар Азмун оформил разгром. На вторую половину ростовчане решили не выходить и получили еще трешку от Вячеслава Караваева, Дзюбы и Вильмара Барриоса с паузой на пенальти Романа Еременко. Фавориты уверенно доказали превосходство, а кэп довез шикарную игровую форму из сборной в клуб.

После матча форвард поблагодарил болельщиков и отметил, что вряд ли когда-либо забудет игру с «Ростовом»: не каждый день оформляешь 3+2. Об этом Артем умолчал, но против команды Карпина устроить подобное было еще приятнее, сто процентов.

У «Зенита» равенство очков с «Локомотивом», клуб серьезно подправил разницу мячей и уступает первую строчку лишь по дополнительным показателям.

«Зенит» – «Ростов» – 6:1

Все результаты тура

«Спартак» – «Рубин» – 0:0

В первом матче у руля Доменико Тедеско прервал серию из пяти поражений в чемпионате подряд. Не самый яркий результат для дебюта, но после кошмарных последних недель при Кононове сойдет и так. После финального свистка немец рассказывал про смену интенсивности прессинга по ходу встречи, игру без номинального форварда и другие сложные штуки, которые он пробовал уже в первом матче – дальше должно быть круче, если игроки воспримут новшества коуча.

«Ахмат» – «Локомотив» – 0:2

Железнодорожники приехали в Грозный и дежурно раскатали аутсайдера чемпионата усилиями Александра Коломейцева и Жоау Мариу. У грозненцев теперь худшая разница мячей в чемпионате и целых три балла до «Спартака».

«Уфа» – «ЦСКА» – 1:1

Армейцы пропустили в самом конце и потеряли два важных балла. Одно очко в двух последних встречах – москвичи постепенно становятся аутсайдерами чемпионской гонки. А вот для уфимцев заработанный поинт – очень неплохой результат. Команда поднялась на восьмую строчку и имеет трехочковый задел над зоной стыков. Евсеев так радовался позднему голу, что обнялся с резервным рефом.

«Динамо» – «Краснодар» – 1:1

Гости не дожали клуб с предпоследнего места чемпионата и отпустили «Локомотив» с «Зенитом» во главе таблицы. В трех ближайших турах встречи с «Ростовом» и «Локо» с перерывами на Лигу Европы – будет непросто.

«Тамбов» – «Урал» – 2:1

Хозяева потерпели третье поражение кряду и оформили отставку Александра Григоряна. У клуба все очень плохо.

Остальные результаты

Кадр тура

В конце матча в Оренбурге случилось настоящее месиво: Александр Анюков прыгнул в рукопашную на Андреа Чуканова и отхватил первую прямую красную за карьеру, Миодрага Божовича оттащили от всех арбитров, но не сумели упаковать в подтрибунку после удаления – тренер выбежал в центральный круг и принялся заряжать фанатов «Крыльев» прямо по ходу игры. Разборка развивалась в лучших традициях Класико времен Пепа и Жозе, так что уровень российского футбола постепенно приближается к эталонному.

Герой тура

Страйкер «Зенита» Артем Дзюба поучаствовал в пяти из шести голов в ворота «Ростова». Теперь у нападающего восемь мячей в чемпионате – до Александра Соболева и Эльдора Шомуродова всего две банки. А еще форвард довел личный бомбардирский счет до 164 мячей – 31-летний футболист догнал по этому показателю Сергея Родионова и теперь делит с ним четвертую строчку «Клуба 100». До Кержакова далеко (у Саши 233 мяча), но нагнать Павлюченко еще можно, осталось всего 24 гола.

Цитата тура

Хедлайнером рубрики второй тур подряд становится тренер «Ростова» Валерий Карпин. Коуч был настолько разочарован перфомансом команды в первом тайме игры с «Зенитом», что в раздевалке предложил игрокам прочувствовать всю боль по полной. «В перерыве сказал: «Пускай нам еще лучше три забьют, шесть получим. Поставят нас на место, и будем двигаться дальше», – педагогические методы Валеры довольно суровы.

Акция тура

22 октября – 90-летие со дня рождения великого советского вратаря Льва Яшина. «Динамо» не могло пропустить такую дату и устроило на матче с «Краснодаром» красивую акцию – игроки обеих команд вышли на поле в памятных футболках, а голкипер москвичей Антон Шунин появился на поле в ретро-джерси и фирменной кепке, отсылающей к легендарному аксессуару Яшина. К перфомансу присоединились Матвей Сафонов из «Краснодара» и Андрей Климович из «Оренбурга».

Лидеры и аутсайдеры РПЛ

1. «Локомотив» – 29

2. «Зенит» – 29

3. «Краснодар» – 27

4. «Ростов» – 26

5. ЦСКА – 26

...

15. «Динамо» – 11

16. «Тамбов» – 8

Бомбардиры РПЛ

1. Эльдор Шомуродов («Ростов») – 10 мячей

2. Александр Соболев («Крылья Советов») – 10 мячей

Сборная тура

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