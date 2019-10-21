Василий Уткин в очередной раз отрицательно высказался о «Зените». Василия не впечатлила победа клуба над «Ростовом» со счетом 6:1.

Ранее Уткин называл «Зенит» «Империей зла». Мужчина развил мысль и намекнул на то, что клуб в любом случае будет добиваться результатов – своими силами или благодаря помощи со стороны.

«Дорогие мои, крупные победы никогда и никому ничего не доказывают сами по себе. Даже если они достигнуты в финале крупного турнира и встречались команды, игру которых между собой все давно ждали... «Зенит» разгромил «Ростов» со счетом 6:1. Что это сказало нам нового о «Зените»? Собственно говоря, ничего.

Вы знаете, когда на команду работает практически весь российский футбол, причем 70% работающих работают насильно и без всякого удовольствия, то иногда эта команда должна играть красиво, безусловно. Победа заслуженная, о чем тут говорить, если измерять отрезок на поле 45+45 и добавленное время.

Еще раз хочу поздравить вас с этой победой, болельщики «Зенита». Но для меня ваша команда все равно является в основном командой, которой поможет если не VAR, то вор, если не вор, то хер», – поделился мыслями Уткин на своем ютуб канале.

«Зенит» делит первое место чемпионата с «Локомотивом».

Дзюба в матче с «Ростовом» оформил 3+2.

В ворота «Ростова» было назначено 2 пенальти, одни из которых Дзюба бил дважды.

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