Жена защитника «Сочи» Ивана Новосельцева Катерина рассказала об отношениях с мужем и об алиментах.

Таганский суд Москвы обязал Ивана ежемесячно выплачивать Катерине 20 тысяч рублей, а четверть дохода отдавать на содержание их общего ребенка. Футболист выплачивать деньги отказывается и родства не признает – Иван требует провести ДНК-экспертизу. Девушка дала интервью Mash, в котором рассказала о судебном процессе против супруга.

– Возвращаясь к суду. Почему, на ваш взгляд, присудили лишь 20 тысяч алиментов, учитывая, что у него такая хорошая зарплата? Может, он какие-то липовые документы предоставил?

– Он не предоставил ни одного документа. Вообще. Я на каждом заседании присутствовала, Ваня – ни разу. Я предоставила бумаги, что во время спортивной карьеры у меня были хорошие предложения: около миллиона заработка в месяц. Мой статус, как спортсменки, выше, чем Вани. Я член национальной сборной с самых ранних лет. Все это я предоставила в суде. Статьи, где Ваня говорит о том, что он берет на себя ответственность за семью, что он ценит меня как спортсменку, что я помогаю ему.

И смешно то, что я на эти документы потратила эту же сумму (если не больше), которую мне назначила судья – эти 20 тысяч.

– Какая у него зарплата?

– Насколько я знаю, 100 тысяч евро. Условно с «Зенитом» у него контракт на семь миллионов. Все так удивляются. Для меня было важно, чтобы мы построили такую жизнь, чтобы наши дети жили хорошо. Он поставил меня теперь в такое положение, что я не могу дать ребенку то, к чему стремилась. Я осознанно родила ребенка. Каких трудов это стоило, чтобы было так, как это есть. И я не сделаю шага назад.

Супруги прожили вместе пять лет.

Новосельцев играет в аренде за «Сочи».

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