Футболит молодежной команды «Рубина» Вячеслав Фомин переведен из реанимации в хирургическое отделение.

18 октября игрок получил болезненный удар коленом в живот после столкновения с футболистом молодежки «Спартака». После матча Вячеслава на скорой доставили в больницу и провели операцию – выяснилось, что у парня случилось внутреннее кровотечение, и он потерял два литра крови.

20 октября Фомина отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, а 21 октября его выписали из реанимации. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

«Подробности произошедшего раскрывать не могу, так как это врачебная тайна. Сейчас будет начата реабилитация, которая займет около двух недель», – рассказал Чемпионату главный врач больницы, в которой находится Вячеслав.

Фото: официальный сайт «Рубина».

Матч молодежных команд «Рубин» – «Спартак» завершился со счетом 0:1.

«Спартак» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, «Рубин» – 13-ю.

Судится, спасает оленей, курит кальян на стадионе. Где сейчас игроки «Рубина», прибившие «Барсу»

Качай приложение Eurosport для iOS и Android