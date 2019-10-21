Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал сравнение с Джокером – главным персонажем вышедшего в октябре одноименного фильма. Обложку с немецким коучем в образе кинозлодея выпустил «Спорт-Экспресс».

«Я попросил, чтобы мне дали посмотреть фотографию. Как я говорил, для меня это не проблема. Есть много других вопросов, которыми я занимаюсь. В этом есть и положительные моменты. Из Германии со мной по этому поводу никто не связывался», – цитирует 34-летнего Тедеско «Р-Спорт».

«Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября. Ранее красно-белые отправили в отставку Олега Кононова, после него обязанности главного тренера исполнял Сергей Кузнецов.

Первый матч при Тедеско «Спартак» играл против «Рубина» – москвичи не забили, но и не пропустили.

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