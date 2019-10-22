«Динамо» представило Яшина в образе Супергероя в честь 90-летия со дня его рождения
Бело-голубые выложили традиционное и креативное поздравление – кому как больше нравится.
Московское «Динамо» выпустило видеоролик в честь 90-летия со дня рождения легендарного советского вратаря Льва Яшина.
Творческая группа бело-голубых представила Яшина в образе Супергероя – Черного паука.
Динамовцы выложили и более традиционный пост, посвященный великому голкиперу. «Лев Иванович при жизни и после смерти был и остается лицом футбольного клуба «Динамо» Москва и воплощением всех тех качеств, которыми обладает истинный динамовец: постоянное самосовершенствование, воля к победе и бесконечная верность родному клубу. Даже выступая за сборную СССР, Лев Иванович надевал футболку с дорогой сердцу литерой «Д» на груди.
Его наследие – бесценно! Футбольные подвиги на лучших стадионах мира и человеческое благородство вне поля сделали Яшина символом нашей страны для многих миллионов людей. Именно о таких личностях говорят: человек-эпоха. Именно на таких примерах вырастают настоящие патриоты своей родины и своего клуба! Вечная память и вечная слава великому спортсмену и динамовцу – Льву Ивановичу Яшину!», – говорится в заявлении клуба.
- В составе сборной СССР Яшин стал олимпийским чемпионом и чемпионом Европы.
- Лев Иванович стал единственным вратарем в истории, который получил «Золотой мяч». Он признан лучшим вратарем XX века по нескольким версиям.
- Яшин умер 20 марта 1990 года в 60-летнем возрасте.
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