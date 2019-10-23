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Божович дисквалифицирован на 5 матчей, Анюков пропустит игру с «Зенитом»
Разборки в матче «Оренбург» – «Крылья Советов» не прошли бесследно.
РФС наказал тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича за поведение в конце игры с «Оренбургом». Коуч получил пять матчей бана и штраф 100 тысяч рублей.
В развязке матча РПЛ между командами случился конфликт, в ходе которого защитник самарцев Александр Анюков ударил оппонента и заработал первую в карьере прямую красную карточку. Экс-игрок «Зенита» получил двухматчевую дисквалификацию и пропустит игру с бывшим клубом.
Божович тоже оказался в эпицентре разборок, кричал на представителей тренерского штаба оппонента и арбитров – для него тоже все закончилось изгнанием с поля. Вместо подтрибунного помещения коуч отправился в центральный круг и заряжал фанатов «Крыльев» прямо по ходу матча.
23 октября контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес вердикт по инциденту. Божович получил пять матчей бана, из которых три он обязан будет отбыть, а два остальных он пропустит, если провинится еще хоть раз до конца сезона.
«Божович удален за агрессивное поведение. Он в агрессивной форме схватил двумя руками за грудь Федотова и оказал на него физическое воздействие. После удаления он отправился в центральный круг и оскорбил помощника главного судьи Тихона Калугина», – приводит слова главы комитета Артура Григорьянца РИА «Новости».
Коуч «Оренбурга» Федотов также получил бан и не поможет команде в матче с «Краснодаром». В отчете КДК сказано, что специалист был удален «за физическое воздействие оборонительного характера в отношении Божовича за пределами технической зоны в ответ на физическое воздействие в свой адрес».
- Божович точно пропустит матчи против «Зенита», «Рубина» и «Спартака». Если провинится в одной из этих встреч – то будет отсутствовать и на играх с ЦСКА и «Уфой».
- Матч закончился выездной победой «Крыльев» – 1:0.
- Самарцы идут на шестой строчке, «Оренбург» – на 12-й.
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