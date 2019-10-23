РФС наказал тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича за поведение в конце игры с «Оренбургом». Коуч получил пять матчей бана и штраф 100 тысяч рублей.

В развязке матча РПЛ между командами случился конфликт, в ходе которого защитник самарцев Александр Анюков ударил оппонента и заработал первую в карьере прямую красную карточку. Экс-игрок «Зенита» получил двухматчевую дисквалификацию и пропустит игру с бывшим клубом.

Божович тоже оказался в эпицентре разборок, кричал на представителей тренерского штаба оппонента и арбитров – для него тоже все закончилось изгнанием с поля. Вместо подтрибунного помещения коуч отправился в центральный круг и заряжал фанатов «Крыльев» прямо по ходу матча.

23 октября контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес вердикт по инциденту. Божович получил пять матчей бана, из которых три он обязан будет отбыть, а два остальных он пропустит, если провинится еще хоть раз до конца сезона.

«Божович удален за агрессивное поведение. Он в агрессивной форме схватил двумя руками за грудь Федотова и оказал на него физическое воздействие. После удаления он отправился в центральный круг и оскорбил помощника главного судьи Тихона Калугина», – приводит слова главы комитета Артура Григорьянца РИА «Новости».

Коуч «Оренбурга» Федотов также получил бан и не поможет команде в матче с «Краснодаром». В отчете КДК сказано, что специалист был удален «за физическое воздействие оборонительного характера в отношении Божовича за пределами технической зоны в ответ на физическое воздействие в свой адрес».

Божович точно пропустит матчи против «Зенита», «Рубина» и «Спартака». Если провинится в одной из этих встреч – то будет отсутствовать и на играх с ЦСКА и «Уфой».

Матч закончился выездной победой «Крыльев» – 1:0.

Самарцы идут на шестой строчке, «Оренбург» – на 12-й.

Клопп вынужден жертвовать Лигой чемпионов. Все ради победы в АПЛ

Качай приложение Eurosport для iOS и Android