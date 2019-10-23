В Калининграде погиб мужчина, задержанный за мелкое хулиганство. При этом мужчина умер от термических ожогов 95% тела. По версии полицейских задержанный сломал батарею центрального отопления и обварился заживо.

Погибшим оказался 36-летний Иван Вшивков – бывший защитник калининградского «Прогресса». «Это любительская команда, выступает в высшей лиге областного первенства. Но надо понимать: «Прогресс» – клуб с историей, основан в 1960 году, со своими традициями. Черняховск – город небольшой, но футбол обожают. На обычные матчи «Прогресса» приходят полторы тысячи человек. Это сопоставимый показатель с посещаемостью «Балтики» на суперсовременном стадионе. Ивана как футболиста знал весь город, команда играла самоотверженно. Разумеется, теперь Черняховск стоит на ушах. Уверен, на похороны соберется много народу», – рассказал журналист издания «Новые колеса» Алексей Малиновский, которым первым написал о трагедии.

У Вшивкова остались беременная жена и двое детей: девятилетний сын и четырехлетняя дочь.

Как такое могло случиться?

«Находясь в помещении для содержания задержанных лиц, около 3:00 в воскресенье, 20 октября, мужчина умышленно повредил радиатор отопления, в результате чего получил термические ожоги горячей водой. Сотрудники полиции незамедлительно оказали пострадавшему первую помощь и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая его госпитализировала в ЦГКБ. Мужчина скончался в больнице. В настоящее время региональный УМВД проводит служебную проверку с целью установления всех обстоятельств произошедшего», – сообщили об инциденте в пресс-службе полиции.

Более того, по версии источника Klops.ru в экстренных службах региона, перед тем как оторвать батарею, Вшивков сломал в отделе полиции камеру видеонаблюдения.

На ютуб-канале «Силовики» появилась запись с камеры наблюдения с подписью: «Футболист черняховского «Прогресса» Иван Вшивков в невменяемом состоянии буянил в камере, сломал батарею отопления и погиб от травматического шока».

Что было дальше – непонятно, запись обрывается.

«Кто знает, что происходило в эти полтора часа после поломки видеокамеры? Да, сейчас мы понимаем, что камеру он правда сломал и вообще вел себя довольно агрессивно. Но человека можно понять: его задержали на улице на подходе к дому просто потому, что он шел нетрезвым. Не задеть Ивана это не могло», – считает Малиновский.

Как Вшивков попал в полицию?

Иван возвращался из магазина вместе с зятем, у которого в этот день был день рождения. При переходе дороги его задержали полицейские. «Ваня, может, шатнулся, может – еще что-то. Почему-то, когда проезжал полицейский патруль, он остановился и побежал к сыну, начал его задерживать. Зять подошел и пояснил: «У нас 100 метров до дома, вот наш подъезд». Но полицейские предупредили: «Будешь выступать – и тебя задержим», – рассказала мама погибшего Ольга Вшивкова Sport24.

Мама попросила отпустить сына из полиции с обещанием оплатить штраф, но ей ответили, что отпустят Ивана на следующий день: «Тон у полицейского был нормальный. Никто не матерился, не говорил на повышенных. Меня это успокоило, а теперь казню себя, что не сорвалась. Мы живем в Черняховске, это 80 км от Калининграда. Я с Ваней на связи была до последнего. Полицейские говорят: «Мы же не к бандитам его привезли, все будет нормально, утром его заберете». Я подумала, может, и правда так лучше».

Как родственники узнали о смерти?

«В 7 часов утра я позвонила Ване, но он не ответил. Часов в 8 позвонила опять. Потом выяснилось, что в 3:45 его увезли на скорой в больницу. Дочь поехала в участок и звонила с воплями: «Мама, его забрали в больницу с ожогами 70% тела». Я уже тогда поняла, что все очень серьезно. Мы тут же бросились в больницу. Когда приехали, врач сказала, что травмы несовместимы с жизнью. Еще она сказала, что за 18 лет работы такой ожог встречает первый раз. Мы поднялись, а через три минуты врач вышла и сказала, что Ваня умер», – продолжает страшный рассказ женщина.

Почему родственники считают, что Ивана пытали?

«Участковый нам позже сообщил, что ожогов было 95%. Врач сказала, что у него не осталось живого места – только ладошки. Видно, сжатые кулаки были. Все остальное обожженное. Мы зашли к нему. Ноги были прикрыты, все остальное было обожжено. Кожа крупными лоскутами слезла, практически до мяса. Все лицо… Уши были синими, потом нам другие медицинские работники объяснили почему: значит, его били по ушам. А это адская боль, это перепонки. И врачи нам сказали: это явный криминал, не оставляйте, подключайте все, что можно. Врач-реаниматолог сказал, что с такими ожогами люди все равно так быстро не умирают.

Мы так думаем, что Ивана били, отключили, а потом лили на него кипяток. Даже и врачи сказали, что, для того чтобы получить такие серьезные ожоги, нужно долго лежать под струей кипятка. Скорее всего, он был в отключке. Да и сама батарея: это обыкновенная пластиковая труба, закрытая какой-то решеткой. Один угол решетки отогнут, соединение порвано. По телевизору показали эту батарею, мы потом увеличили фото с телевизора, и там внизу под трубой явный свежий скол от монтировки. Это то, что мы увидели. У нас слишком много вопросов», – говорит Ольга.

Правоохранительные органы ведут себя странно

«Несмотря на поданное в прокуратуру заявление, ответа семье оттуда пока нет. «Мне только что сообщили, что полицейский участок, в котором был Ваня, распустили в отпуск. Там сейчас какая-то драка, потасовка, что-то происходит. У нас есть сведения, что есть распоряжение, чтобы все молчали и ничего никому не говорили. Ни прокуратура, ни следственный комитет, ни МВД на нас не выходили, не звонили. Единственный, кто приходил, это участковый», – заявила Ольга Вшивкова.

«Совершенно ясно: с самого первого дня силовые структуры делают все, чтобы выйти сухими из воды, чтобы преподнести Ивана как виновника всего произошедшего, переложить всю ответственность на него. Это проще всего: возразить-то Вшивков не может, свидетелей никаких, камера видеонаблюдения не записала момент, как человек якобы ошпарился батареей. При том, что на улице +17 тепла. И, как говорят инженеры, температура воды в батареях могла быть максимум шестьдесят градусов. Да и то вряд ли», – сообщил Малиновский.

Также родственников смущает, что тело Ивана возили на судмедэкспертизу без ведома врачей. «Дочь созвонилась с водителями, которые его возили, они это подтвердили. У меня даже запись этого разговора есть, как они его возили. Сейчас, конечно, все откажутся от слов», – добавила мама погибшего.

Семья погибшего сейчас пытается придать делу максимальную огласку. Помочь в этом также может и запрос, который направил депутат Госдумы Сергей Шаргунов прокурору области.

Пока же Малиновский со ссылкой на маму погибшего сообщил: вдове Ивана позвонили из следственного комитета и сообщили об отказе в возбуждении уголовного дела.

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