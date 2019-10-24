Следственный комитет Калининградской области возбудил уголовное дело по факту гибели 36-летнего футболиста Ивана Вшивкова в отделении полиции.

Пресс-служба ведомства сообщает, что в вину задержавшим Вшивкова полицейским вменяется халатность – по мнению следствия, сотрудники «не обеспечили надлежащего контроля за безопасным содержанием, поведением и состоянием здоровья административно-задержанного. ... Полицейские должным образом контроль за его безопасным содержанием не осуществляли, что привело к получению калининградцем обширного термического ожога, не совместимого с жизнью».

Уголовное дело находится в стадии расследования: следователи допрашивают свидетелей, проводят судебные экспертизы и выясняют детали всех обстоятельств трагедии.

Футболист получил в отделении полиции 95% ожогов тела – полицейские объяснили, что он вырвал батарею и обварился по собственной вине.

Родственники погибшего уверены, что его пытали сотрудники правоохранительных органов.

Иван был игроком черняховского «Прогресса».

Экс-футболист попал в полицию Калининграда и умер от ожогов 95% тела. Родные считают, что его пытали

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