Новичок ЦСКА Лукас Сантос, перешедший в команду на правах аренды из клуба «Васко да Гама», не сталкивался в России с проявлениями расизма.

«Сталкивался с расизмом? В Бразилии – да, в России – нет. Может, конечно, потому что я ничего не понимаю по-русски. Но ко мне вообще все относятся дружелюбно. Хотя на родине мне говорили, что многие фанаты здесь – расисты. Я такого не заметил...

Как ни странно, у нас в Бразилии расизма очень много. К сожалению, многие люди нетерпимы к другим культурам. От болельщиков соперника часто слышал оскорбления… У нас в стране с каждым годом все больше борются с расизмом. Но влияния таких людей, как спортсмены или артисты, недостаточно», – цитирует 20-летнего полузащитника Sport24.

ЦСКА арендовал Сантоса до конца 2019 года с возможностью выкупа.

Медиа сообщают, что «Васко да Гама» получил за аренду около 200 тысяч евро.

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