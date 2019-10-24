Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поддерживает возможное возвращение пива на футбольные стадионы.

«Лично я пиво не пью даже в бане. Но если народу хочется, то почему бы и нет? Я бы еще и водку разрешил! Если хороший буфет сделать, да еще и с нормальной закуской. Я ведь через это прошел и не вижу в этом ничего плохого. А если кто-то хочет напиться, то он это сделает и до игры.

Футбол должен объединять людей. А хорошая чарка под хорошую закуску ускорит процесс. И я не шучу сейчас! Так было всегда. Прекрасно помню буфеты на стадионе «Динамо» или в «Лужниках»: за кулисами сидели люди, говорили о жизни. Так что ничего плохого в возможном принятии закона о пиве я не вижу. К тому же, касса клубов пополнится, и это тоже позитивный момент», – цитирует 78-летнего Колоскова Sport24.

Ранее возвращение пива на стадионы поддержал гендиректор «Зенита» Александр Медведев.

Сейчас на матчах РПЛ продают только безалкогольное пиво.

«Я за то, чтобы было больше хорошего пива». Глава «Зенита» – о легализации алкоголя на стадионах

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