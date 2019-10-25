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Забавная оговорка Семина – коуч «Локо» назвал Джорджевича Джоковичем

Забавная оговорка Семина – коуч «Локо» назвал Джорджевича Джоковичем
Eurosport

42 мин. назад

Когда произносишь югославскую фамилию, невольно вспоминаешь лучшего теннисиста мира.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оговорился во время беседы с журналистом.

72-летний специалист перепутал фамилии и назвал черногорского нападающего железнодорожников Луку Джорджевича именем первой ракетки мира Новака Джоковича. Видео разговора с Семиным опубликовал Иван Карпов.

  • В матче 13-го тура РПЛ против «Ахмата» Джорджевич получил травму колена, игроку будет сделана операция.
  • «Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 29 очков.

«Большинство моих инсайдов не эксклюзив». Итальянец учит русский и с детства болеет за «Локо»

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