Бывший главный тренер «Зенита» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу сравнил чемпионаты России и Украины, а также рассказал, почему Ярослав Ракицкий перешел в петербургский клуб.

«Чемпионат России сильнее украинского. Когда «Днепр», «Металлист» и «Черноморец» были в порядке, то украинский чемпионат был качественнее российского. Украинцы выигрывали у россиян все матчи, включая товарищеские. Но сейчас однозначно РПЛ лучше. Это связано с тем, что в российские клубы поступает больше инвестиций. Их клубами владеют богатые люди. Дошло до того, что даже президент Чечни поддерживает свой клуб напрямую. У них изменилась инфраструктура, построены новые стадионы, и они отлично заполняются.

Думаю, Ракицкий сделал правильный выбор. У него не сложились отношения с главным тренером «Шахтера» Паулу Фонсекой. Не было такой химии в работе, как у нас с Ракицким, поэтому один из них обязан был покинуть команду», – заявил 74-летний коуч в интервью YouTube-каналу «Вацко Live».

Луческу тренировал «Зенит» с 2016 года по 2017-й – команда стала бронзовым призером чемпионата России и завоевала Суперкубок страны.

Ракицкий стал игроком петербургского клуба в январе 2019 года.

После увольнения из «Зенита» Луческу руководил сборной Турции и покинул пост в феврале.

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