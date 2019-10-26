«Спартак» и «Локомотив» сейчас абсолютно в разных состояниях. Железнодорожники выбили в РПЛ пять побед подряд и до 77-й минуты удерживали приятный счет в Турине. Красно-зеленые потеряли пять игроков атаки, но все еще в полном порядке и заслуженно лидируют в чемпионате.

У «Спартак» дела обстоят ужасно. Только после увольнения Олега Кононова красно-белые набрали первые за два месяца очки в РПЛ. За несколько тренировок Доменико Тедеско вряд ли что-то успел, но некоторые болельщики в игре с «Рубином» уже заметили прогресс.

И не забывайте, что это дерби – оно всегда горячее, и без разницы, в каком состоянии команды.

Кто посмотрит матч по ТВ

Потери «Локомотива» все еще ужасают: матч точно пропустят травмированные Джефферсон Фарфан, Федор Смолов, Антон Миранчук и Лука Джорджевич, которого ждет операция на колене. Под вопросом и выход Мацея Рыбуса, но, по словам Юрия Семина, поляк работает наравне со всеми.

У «Спартака» точно не будет Александра Селихова, который и до травмы проигрывал конкуренцию тезке Максименко. Зато вернулся Роман Зобнин (последний матч провел 29 сентября) – его выход весьма вероятен.

Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Роман Зобнин, «Спартак»Getty Images

Форма

В РПЛ железнодорожники набрали мощный ход: пять побед подряд и девять забитых мячей. «Локо» вырвался на первую строчку, которую отобрал у «Зенита» благодаря победе в очном матче. Настроение красно-зеленым портит только ЛЧ: команда уступила «Атлетико» и «Ювентусу» и уже вряд ли оспорит путевку в плей-офф.

«Спартак» последний раз выигрывал в чемпионате два месяца назад – 25 августа красно-белые на последних минутах вырвали победу в Самаре. После этого случилось восемь матчей во всех турнирах: одна победа над «КАМАЗом» из втордива и ничья с «Рубином» уже при новом тренере. Красно-белые застряли на десятом месте и опережают зону переходных матчей всего на два балла.

Кто что сказал

Юрий Семин, главный тренер «Локомотива»: «Как готовиться к Тедеско: по матчам «Спартака» или «Шальке»? Мы будем разбирать прежде всего свои действия и делать на них акцент. В клубе перед матчем рабочий и сосредоточенный эмоциональный фон». (официальный сайт «Локомотива»)

Доменико Тедеско, главный тренер «Спартака»: «Конечно, смотрел матч «Локомотива» с «Ювентусом». У туринцев были проблемы в атаке и с созданием моментов. «Локо» защищался очень хорошо, играл компактно и глубоко. Не думаю, что они применят подобную тактику против нас. «Локомотив» любит владеть мячом и контролировать ход игры. У них есть индивидуально сильные футболисты, которые могут это делать, в частности Мариу и Крыховяк». («Чемпионат»)

Лицом к лицу

«Локо» не обыгрывает «Спартак» уже 2 года: последняя победа случилась в июле 2017-го (4:3).

Две последние встречи в Черкизове завершились со счетом 0:0.

Последний раз «Локомотив» обыгрывал «Спартак» дома в 2014 году. Тогда красно-белыми руководил Мурат Якин.

В последних шести матчах РПЛ «Спартак» набрал одно очко, забил 3 мяча и пропустил 8.

«Локо» за аналогичный отрезок набрал 15 баллов.

У «Спартака» и «Локо» мало забивают атакующие футболисты. Лучший бомбардир красно-белых – защитник Самуэль Жиго (4), у «Локо» – опорник Гжегож Крыховяк (5).

Люди в черном

Встречу обслужит бригада Алексея Еськова. 41-летний арбитр работал на пяти матчах этой РПЛ, в которых показал 28 желтых карточек. Еськов отсудил три дерби «Спартака» и «Локомотива»: в 2011-м сильнее оказались красно-белые, в 2012-м и 2017-м побеждали железнодорожники.

В восьми матчах при Еськове «Спартак» одержал четыре победы и один раз сыграл вничью.

На матче будет использоваться система VAR, рулить которой будет Михаил Вилков.

В центре внимания

Герой

Гжегож Крыховяк стал лидером «Локо», особенно в отсутствие братьев. Поляк безумно цепок в центре поля, мобилен и нацелен на атаку. Удивительно, но экс-игрок «ПСЖ» успевает везде. Особенно он заряжен на ЛЧ и большие матчи РПЛ. Учитывая проблемы в атаке, Семин насытит центр поля, где ключевую роль исполнит Гжегож.

Неудачник

Сейчас очень модно любить Миранчуков, но травмы пока мешают братьям. Алексей забил в Турине, но скорее разочаровал, чем порадовал. Леша ошибался в передачах, мало двигался и выпадал из игры. Тедеско должен решить проблему с самым опасным игроком «Локомотива».

Алексей Миранчук («Локомотив»)Getty Images

Победа «Локомотива»: 1,99

Ничья: 3,42

Победа «Спартака»: 3,80

«Спартак» не проиграет за 1,81

Красно-белые сейчас переполнены проблемами, но даже в такой ситуации у них неплохие шансы. По трем причинам.

Во-первых, у «Локо» кадровые проблемы в атаке: не будет Антона Миранчука, Федора Смолова, Джефферсона Фарфана и Луки Джорджевича. Только-только восстановился Рифат Жемалетдинов. Впереди выйдут все, кто еще жив.

Отсюда вторая проблема – «Локо» безумно устал после ЛЧ. Москвичи доблестно держались в Турине и оставили там много сил. Из-за травм и отсутствия ротации дыхалки на «Спартак» может не хватить.

В-третьих, никто не знает, что ждать от Доменико Тедеско. У Юрия Семина для анализа всего один матч против «Рубина». Даже казанцы признались, что не ожидали оборонительный вариант от спартаковцев. Под «Локо» двинутый на тактике Тедеско точно придумает что-то эксклюзивное.

Короче говоря, слишком много факторов, которые намекают на то, что «Спартак» вновь не проиграет при Джокере из Германии.

В одном из таймов будет ничья за 1,43

«Локо» сейчас в порядке, но Семин всегда испытывал проблемы в матчах с красно-белыми. Последняя победа случилась в 2017-м, последняя домашняя победа – в 2014-м.

Последние две дуэли в Черкизове завершились со счетом 0:0, и нет причин полагать, что в воскресенье будет не так душно. «Спартак» стал чуть надежнее в обороне, «Локо» уверенно защищается всегда. Голевой перестрелки не будет, никто не станет рисковать – велик шанс ничьи, особенно в одном из таймов.

Ни одна из команд не забьет 2 гола подряд за 1,89

Ставка, которая вытекает из предыдущих. Мы уже разобрались, что у «Локо» мало силенок, чтобы задавить красно-белых на два мяча. А у «Спартака» сейчас априори мало мускулов, чтобы закинуть красно-зеленым дважды.

Тем более что Тедеско отметил классное владение «Локомотива» и, скорее всего, выберет осторожный вариант. Любой гол по такой игре может стать ключевым и единственным.

Ориентировочные составы

«Локомотив»

«Спартак»

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