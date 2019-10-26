В матче 14-го тура молодежного первенства России футболисты «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку.

Неприятный эпизод произошел в конце первого тайма. Игрок гостевой команды жестко сфолил в центре поля на грозненском футболисте, и недовольство переросло в драку, участниками которой стали почти все футболисты. На поле побежали запасные и персонал.

Начало эпизода – на 40:05.

После завершения потасовки судья раздал красные карточки: у «Ахмата» были удалены Таймаз Хизриев и Мурсалин Денилханов, у «Арсенала» – Никита Мельников.

Ранее в РПЛ на поле зарубили «Оренбург» и «Крылья Советов».

Анюков из ММА, Божович салютовал в стиле Клоппа. «Оренбург» и «Крылья» устроили массовую драку

Туляки переиграли грозненцев со счетом 2:1.

Молодежка «Арсенала» вышла на четвертое место в турнирной таблице, «Ахмат» идет девятым.

Сборным Грузии и Казахстана не хватило накала игры, и они устроили на поле драку

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