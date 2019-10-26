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В Грозном молодежки «Ахмата» и «Арсенала» устроили на поле массовую драку
У молодых футболистов горячая кровь.
В матче 14-го тура молодежного первенства России футболисты «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку.
Неприятный эпизод произошел в конце первого тайма. Игрок гостевой команды жестко сфолил в центре поля на грозненском футболисте, и недовольство переросло в драку, участниками которой стали почти все футболисты. На поле побежали запасные и персонал.
Начало эпизода – на 40:05.
После завершения потасовки судья раздал красные карточки: у «Ахмата» были удалены Таймаз Хизриев и Мурсалин Денилханов, у «Арсенала» – Никита Мельников.
Ранее в РПЛ на поле зарубили «Оренбург» и «Крылья Советов».
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- Туляки переиграли грозненцев со счетом 2:1.
- Молодежка «Арсенала» вышла на четвертое место в турнирной таблице, «Ахмат» идет девятым.
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