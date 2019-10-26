Getty Images

«Эти близнецы стоят целое состояние». Corriere dello Sport посвятила Миранчукам статью

«Эти близнецы стоят целое состояние». Corriere dello Sport посвятила Миранчукам статью
Eurosport

44 мин. назад

Это мировое признание.

В итальянском медиа Corriere dello Sport появился материал о братьях Миранчуках – полузащитниках московского «Локомотива». Текст был опубликован после матча «Локо» и «Ювентуса» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Несколько лет «Локомотивом» мудро управляла женщина-менеджер Ольга Смородская, которая оставила президентство Василию Кикнадзе – бывшему гендиректору. Благодаря его руководству в «Локо» чувствуют себя как дома два близнеца, Антон и Алексей Миранчуки, которые стоят целое состояние. Как утверждает «Спорт-Экспресс», «Зенит» предлагал за них 45 миллионов евро и получил отказ.

Антон пропустил матч против «Ювентуса» из-за травмы, но Алексей был одним из лучших на поле в Турине: он вывел вперед команду 72-летнего Юрия Семина, экс-тренера сборной России. «Локомотив» лидировал, пока Дибала не сделал дубль. Алексей забил четыре мяча в чемпионате России и оформил дубль в матче за Суперкубок против «Зенита», у Антона – два гола в восьми играх. Миранчуки – гордость академии «Локомотива». Клуб ожидает выгодные предложения по близнецам из Бундеслиги или АПЛ», – написал журналист Стефано Кьоффи.

  • «Локомотив» уступил «Ювентусу» со счетом 1:2, лидируя до 77-й минуты.
  • В чемпионате России железнодорожники делят первое место с «Зенитом».

«Локо» провел образцовый первый тайм против «Юве». Что же помешало выстоять?

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS и Android

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте