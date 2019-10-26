В итальянском медиа Corriere dello Sport появился материал о братьях Миранчуках – полузащитниках московского «Локомотива». Текст был опубликован после матча «Локо» и «Ювентуса» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Несколько лет «Локомотивом» мудро управляла женщина-менеджер Ольга Смородская, которая оставила президентство Василию Кикнадзе – бывшему гендиректору. Благодаря его руководству в «Локо» чувствуют себя как дома два близнеца, Антон и Алексей Миранчуки, которые стоят целое состояние. Как утверждает «Спорт-Экспресс», «Зенит» предлагал за них 45 миллионов евро и получил отказ.

Антон пропустил матч против «Ювентуса» из-за травмы, но Алексей был одним из лучших на поле в Турине: он вывел вперед команду 72-летнего Юрия Семина, экс-тренера сборной России. «Локомотив» лидировал, пока Дибала не сделал дубль. Алексей забил четыре мяча в чемпионате России и оформил дубль в матче за Суперкубок против «Зенита», у Антона – два гола в восьми играх. Миранчуки – гордость академии «Локомотива». Клуб ожидает выгодные предложения по близнецам из Бундеслиги или АПЛ», – написал журналист Стефано Кьоффи.

«Локомотив» уступил «Ювентусу» со счетом 1:2, лидируя до 77-й минуты.

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