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«Спасибо за очередной подарок на день рождения». Тарасов подал в суд на бывшую жену
Давно не было судебного ада из РПЛ.
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану.
Женщина сообщила об этом в инстаграме. «Спасибо за очередной подарок на день рождения! С – стабильность. Нисколько не сомневалась. Снова суд», – написала она. На скриншоте видно, что бывших супругов вызвали на беседу, категория дела – иски, возникающие из семейных отношений.
- Тарасовы развелись в 2009 году, в браке у них родилась дочь Ангелина.
- Летом 2019 года суд обязал 32-летнего Тарасова выплатить 7,5 миллионов рублей в качестве долга по алиментам.
- После ухода из «Локомотива» Дмитрий остается без клуба.
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