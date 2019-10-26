Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану.

Женщина сообщила об этом в инстаграме. «Спасибо за очередной подарок на день рождения! С – стабильность. Нисколько не сомневалась. Снова суд», – написала она. На скриншоте видно, что бывших супругов вызвали на беседу, категория дела – иски, возникающие из семейных отношений.

Тарасовы развелись в 2009 году, в браке у них родилась дочь Ангелина.

Летом 2019 года суд обязал 32-летнего Тарасова выплатить 7,5 миллионов рублей в качестве долга по алиментам.

После ухода из «Локомотива» Дмитрий остается без клуба.

Тарасов выиграл дело у «Локомотива» по оплате операции

Качай приложение Eurosport для iOS или Android