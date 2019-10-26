Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поздравил полузащитника команды Ивелина Попова с днем рождения.

«Попик, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе здоровья, самое главное, потому что ты не молодеешь, к сожалению. Все стареешь. Так что надо за собой следить, надо много тренироваться, надо хорошо восстанавливаться, а то и помрешь у нас там на поле.

Будем все мы плакать очень. Все, еще раз с днем рождения, удачи и здоровья», – сказал Карпин.

Попову исполнилось 32 года.

В чемпионате России-2019/20 Ивелин провел 13 матчей и забил один мяч.

Попов стареет в России с 2012 года. Он успел постареть в «Кубани», «Спартаке» и «Рубине».

Забавная оговорка Семина – коуч «Локо» назвал Джорджевича Джоковичем

Качай приложение Eurosport для iOS или Android