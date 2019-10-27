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Экс-игрок «Динамо»: «Кокорин фантастический. Он должен играть в «Реале»

Экс-игрок «Динамо»: «Кокорин фантастический. Он должен играть в «Реале»
Eurosport

1 час назад

На заметку Зидану – можно заменить Бэйла.

Бывший хорватский защитник московского «Динамо» Гордон Шильденфельд видит Александра Кокорина в составе мадридского «Реала».

– Кто самый талантливый из тех, с кем вы пересекались в «Динамо»?

Кокорин! Он фантастический.

– А как же Кураньи?

– Ну, Кураньи – понятно. Сколько лет ему было? Уже за 30, он был звездой. Мисимович тоже хорош, но из тех, кого я встретил впервые – конечно, Кокорин. Этот парень должен играть в «Реале». С его-то скоростью и легкостью.

– В последнее время он играл в тюрьме.

– Конечно, я знаю о его проблемах с законом. Иногда такие безумные вещи происходят. Надеюсь, он извлечет уроки. Вообще, он всегда казался мне хорошим парнем. Мне нравился его юмор и манера игры. Удивился, когда узнал, что произошло.

– Удивились, когда увидели Россию в четвертьфинале ЧМ-2018?

– Я все-таки следил за российским футболом и знал, насколько талантливые у вас ребята. Конечно, надеялся, что вы проиграете, но все равно. У России отличная команда. Последний матч на Кипре – лишнее подтверждение. Уровень вашей команды все время растет. Видно, что внутри отличная атмосфера, мастерство группы атаки тоже не вызывает вопросов. Кто больше всех нравится? Дзюба. Вообще, все хороши. Кокорин – мой номер один, но он сейчас не играет, – цитирует 34-летнего Шильденфельда Sport24.

  • Гордон играл в Москве с 2012 года по 2015-й
  • Сейчас он выступает за кипрский «Анортосис».

Пока Кокорин отбывал срок, его супруга получила 47 штрафов ГИБДД на 30 тысяч рублей

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