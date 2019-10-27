Сокамерник погибшего футболиста: «Полицейские втроем зашли, заломили его и пристегнули наручниками»
Вот и подробности.
Сокамерник погибшего в отделении полиции футболиста Алексей Павленко рассказал о поведении Ивана Вшивкова в участке.
– Когда меня привезли в отдел, отпечатки сняли, я еще сидел в коридоре на стуле. А он был в другой камере, напротив. Там с мужиком тоже конфликт у них какой-то был. Уже ночь была. Его забросили ко мне. Он пытался что-то со мной общаться, но мне с ним было неинтересно.
В дверь долбился. Он долго долбился, конкретно так, типа, «я ее достану, чтобы там…» Ну, короче, у него агрессия пошла, что он ментов ненавидит – вот такая вот по пьянке. Он отошел от меня. У него была пластиковая бутылка с водой. Там просто оборвалась видеокамера. Походу, он кидал в нее.
– Можете ли вы утверждать, что полицейские прилагали силу?
– Нет. Они нормально. Просили его успокоиться, лечь спать, а ему пофиг. Они втроем зашли, заломили его и пристегнули наручниками. Я попросился выйти в туалет, покурить. Они меня сразу вывели, дверь закрыли. Он остался там один», – рассказал Павленко в комментарии телеграм-каналу BAZA.
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