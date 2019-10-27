Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин через инстаграм сообщил, что он и жена Дарья ждут второго ребенка.

Специалист выложил фотографию, на которой обнимает девушку, положив руки на довольно выразительный живот. Судя по всему, супруга Валерия находится на серьезном сроке. «Мы опять счастливы», – прокомментировал событие тренер. Сообщение предваряет оригинальный хэштег.

В сентябре 2018 года у пары родилась дочь.

50-летний Карпин станет отцом в четвертый раз.

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