Eurosport
Джикия походил по головам партнеров после первого гола «Локомотиву»
Капитан команды был дико рад.
«Спартак» разгромил «Локомотив» во втором матче при Доменико Тедеско. Георгий Джикия вывел красно-белых на матч с капитанской повязкой и был дико рад, когда команда во втором тайме открыла счет.
Игрок подбежал к празднующей куче-мале из партнеров и запрыгнул в самый ее центр. Мужчина словил такой экстаз, что принялся топтаться на головах товарищей – видимо, дядя забыл, что играет в шипованных бутсах.
- Матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Спартака». Эта первая победа красно-белых в РПЛ с 25 августа.
- Поражение «Локомотива» позволило «Зениту» стать единоличным лидером РПЛ.
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