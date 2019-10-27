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Джикия походил по головам партнеров после первого гола «Локомотиву»

Джикия походил по головам партнеров после первого гола «Локомотиву»
Eurosport

47 мин. назад

Капитан команды был дико рад.

«Спартак» разгромил «Локомотив» во втором матче при Доменико Тедеско. Георгий Джикия вывел красно-белых на матч с капитанской повязкой и был дико рад, когда команда во втором тайме открыла счет.

Игрок подбежал к празднующей куче-мале из партнеров и запрыгнул в самый ее центр. Мужчина словил такой экстаз, что принялся топтаться на головах товарищей – видимо, дядя забыл, что играет в шипованных бутсах.

  • Матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Спартака». Эта первая победа красно-белых в РПЛ с 25 августа.
  • Поражение «Локомотива» позволило «Зениту» стать единоличным лидером РПЛ.

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