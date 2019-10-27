«Спартак» разгромил «Локомотив» во втором матче при Доменико Тедеско. Георгий Джикия вывел красно-белых на матч с капитанской повязкой и был дико рад, когда команда во втором тайме открыла счет.

Игрок подбежал к празднующей куче-мале из партнеров и запрыгнул в самый ее центр. Мужчина словил такой экстаз, что принялся топтаться на головах товарищей – видимо, дядя забыл, что играет в шипованных бутсах.

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Спартака». Эта первая победа красно-белых в РПЛ с 25 августа.

Поражение «Локомотива» позволило «Зениту» стать единоличным лидером РПЛ.

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