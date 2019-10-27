Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал неожиданное поражение от «Динамо» в 14-м туре Премьер-лиги – 0:1.

«Была хорошая и жесткая игра. Это дерби. У нас были моменты, но не смогли забить гол. К сожалению, пока в этом наша проблема. Что касается того, что не забиваем пенальти, то это всегда лотерея. Можно бить удачно, можно не очень. Сегодня не повезло.

Доверяют ли игроки Гончаренко? Мы уверены в нем на сто процентов. Мы все одна команда, вместе работаем», – передает слова Бистровича «Чемпионат».

Единственный мяч красно-синие пропустили на 85-й минуте. В первом тайме армейцы были близки к тому, чтобы открыть счет, но Никола Влашич не реализовал пенальти.

Несколькими днями ранее армейцы с аналогичным счетом уступили в Лиге Европы венгерскому «Ференцварошу».

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