«Спартак» обыграл «Локомотив» во втором матче при Доменико Тедеско. Немецкий коуч доволен победой, но считает, что счет не соответствует показанной игре.

«Доволен, что удалось победить, но счет слишком крупный. Если посмотреть на цифры 3:0 в отрыве от контекста, покажется, что все было идеально, но это не так. Много еще над чем работать. Победа была достигнута за счет слаженной работы всего коллектива», – цитирует Тедеско РИА «Новости».

«Локомотив» прервал серию из пяти побед подряд в РПЛ.

«Спартак» выиграл в лиге впервые с 25 августа.

«Спартак» вернулся в топ-7, «Динамо» покинуло зону вылета. Два дерби перевернули таблицу РПЛ

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