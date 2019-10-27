Тренер «Локомотива» Юрий Семин остался недоволен выступлением команды в проигранном матче против «Спартака». Железнодорожники проиграли на своем поле со счетом 0:3.

«На сегодня мы были плоховаты, мягко говоря, во втором тайме пропустили контратаку. Владели мячом, больше били по воротам. Сегодня все были заторможенные. Какая разница – что 0:1, что 0:2... 0:3 – это хорошо, игрокам нужно подумать, что самое важное в футболе – желание выиграть.

«Спартак» мне бы не хотелось комментировать, придет его тренер и расскажет. А мы должны принять критику и двигаться дальше. В пропущенных голах виноваты тренеры и игроки, это наша общая вина», – приводит слова Семина РИА «Новости».

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