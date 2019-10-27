«Спартак» аннигилировал «Локомотив», играя вторым номером. Но говорить о воскрешении рано

Все 90 минут протеже Доменико Тедеско действовали от соперника, и если у кого-то в первом тайме закрались мысли, что у «Локо» больше шансов на успех, то спешу наградить этих людей рангом верхоглядов.

В первые 45 минут красно-белые намеренно выматывали хозяев, позволяя им сооружать атаку за атакой, чтобы в нужный момент придумать разящий контрвыпад, который в конечном итоге сделает игру. Эффективность данной тактики оказалась слабой, поскольку в первом тайме «Спартак» лишь раз был близок к голу – речь об ударе в перекладину от Андре Шюррле.

Доменико Тедеско руководит командой во время матча «Локомотив» – «Спартак»Getty Images

Тем не менее в перерыве Тедеско не прибегнул к перепрограммированию команды и продолжил гнуть линию. Основание было простое: железнодорожникам банально некем усилять игру ввиду кучи ноунеймов на лавке запасных, а имеющейся братвы надолго не хватит. Немецкий итальянец оказался прав. Со старта второго тайма «Локомотив» попер вперед и, в силу нерациональных действий в позиционных атаках, насоздавал исполинские дыры в опорной зоне. Шутка ли, все три гола красно-зеленые схватили в результате скоростных выпадов «Спартака», а на толковый ответ не сподобились ни разу.

Разумеется, не обошлось без вопиющих ошибок красно-зеленых. В ситуации с первым голом начудил Гилерме, зачем-то выбежавший на милю из ворот и позволивший Понсе перекинуть мяч себе за шиворот; вторая и третья пробоины целиком на совести разрушения «Локо», попросту не съевшего ни Ларссона (автора дубля), ни Бакаева, чей счет пополнился ассистентским хет-триком. Кстати сказать, Джордан Ларссон вышел на 55-й минуте, а дублет положил в период с 79-й по 81-ю. Помимо всего прочего, это говорит о разумной рокировке в составе, сделанной коучем: Тедеско быстро вычислил блеклого Шюррле и выпустил вместо него отпрыска легендарного Хенрика.

Столь громкий триумф «Спартака» во многом неожиданность – как-никак прежде «народная команда» уступила в шести официальных встречах из восьми. Впрочем, прыгать до небес фанатам москвичей рано: так уж исторически выходит, что даже в тяжелые времена клуб удачно рубится в дерби. К тому же в следующем туре 10-кратным чемпионам не поможет Бакаев, получивший дисквал из-за перебора желтых карточек, а противником «гладиаторов» станет колючий тульский «Арсенал». Осечка в этой битве перезапустит разговоры о кризисе красно-белых, поэтому головной боли у ментора москвичей меньше не стало.

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