Матч тура

«Локомотив» выиграл пять матчей РПЛ подряд, а «Спартак» не побеждал в шести. Встреча на «РЖД Арене» обнулила всю статистику и принесла красно-белым первый вин с новым тренером. Тедеско после игры сказал, что счет не отражает того, что происходило на поле, но факт остается фактом: кризисный «Спартак» разгромил железнодорожников – перед стартом тура команда делила с «Зенитом» первую строчку. Понсе забил первый мяч на 57-й минуте, а затем дубль вколотил Ларссон. Парень появился на поле лишь во втором тайме вместо Шюррле и шикарно прикончил интригу.

Юрию Павловичу нужно срочно что-то делать, потому что впереди важный отрезок сезона: в субботу матч с «Уфой», в котором обязательно нужно брать три очка и продолжать погоню за петербуржцами. Следом – ответка с «Ювентусом». Первая игра показала, что с туринцами можно бодаться и претендовать на очки, но ради еврокубковой весны придется напрячься.

«Локомотив» – «Спартак» – 0:3

Все результаты тура

ЦСКА – «Динамо» – 0:1

У армейцев все очень плохо. После казуса с «Ференцварошем» в мидуик команда на своем поле уступила в дерби аутсайдеру чемпионата. Нереализованный пенальти Николы Влашича в первом тайме и гол Клинтона Н'Жи на 85-й минуте обеспечили «Динамо» три важнейших балла и подкинули команду на две строчки – бело-голубые поднялись из зоны вылета. Игроки ЦСКА выражают поддержку Гончаренко, а сам коуч объясняет последние результаты усталостью основных футболистов, но очевидно, что у тренера большие неприятности.

«Ростов» – «Сочи» – 2:0

У команды Карпина была отличная возможность реабилитироваться за провалище в Санкт-Петербурге, и они ей воспользовались. Еременко принес клубу победу и вернул в погоню за золотом чемпионата, а Валера на следующий день после выигрыша объявил о том, что они с женой ждут пополнение в семействе – идеальный уикенд.

«Краснодар» – «Оренбург» – 1:1

«Краснодар» второй тур подряд теряет очки в матче с соперником из нижней части таблицы. Клуб доигрывал матч вдесятером после удаления Берга на 80-й минуте, но команда должна закрывать все вопросы по результату раньше, если хочет претендовать на первую строчку. «Быки» в четырех очках от первого места, а следующий матч против «Ростова» – прямого конкурента. Первая победа в Лиге Европы это хорошо, но в чемпионате явный спад.

«Крылья Советов» – «Зенит» – 0:2

Петербуржцы выиграли три последние игры РПЛ с общим счетом 11:2 и вышли в единоличные лидеры турнирной таблицы. Команда переварила обидное поражение от «Лейпцига» в середине недели и после непростого европейского выезда всего через четыре дня спокойно разобралась с «Крыльями» в Самаре.

«Тамбов» – «Уфа» – 3:0

Григорян подал в отставку после трех поражений подряд, и клуб в первом же матче оформил крупную победу. Даже теперь команда на три балла отстает от спасительной 13-й строчки, но результат обнадеживает: возможно, коллектив не отправится обратно в ФНЛ после единственного сезона в элите.

Остальные результаты

«Ахмат» – «Арсенал» – 1:1

«Рубин» – «Урал» – 0:0

Кадр тура

При Тедеско обязанности капитана пока берет на себя Георгий Джикия. Защитника точно нельзя обвинить в безразличии, особенно после этих кадров. «Спартак» открыл счет в матче с «Локомотивом», и кэп буквально обезумел – Джикия запрыгнул на ликующих партнеров и потоптался бы на их макушках, но его вовремя спихнули.

Герой тура

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев отдал три ассиста в матче против «Локомотива» и довел личный счет голевых передач до шести – больше только у страйкера «Зенита» Артема Дзюбы. Футболист помог команде победить впервые с августа и заслуженно получил приз лучшему игроку матча.

Цитата тура

Героем рубрики в третий раз подряд выступает главный остряк российского футбола среди тренеров – Валерий Карпин. Коуч записал видеообращение к Ивелину Попову и поздравил полузащитника с днем рождения. Мужчине исполнилось 32 года, и тренер не мог не подколоть игрока за предпенсионный футбольный возраст: «Надо за собой следить, надо много тренироваться, надо хорошо восстанавливаться, а то и помрешь у нас там на поле. Будем все мы плакать очень».

Лидеры и аутсайдеры РПЛ

1. «Зенит» – 32

2. «Ростов» – 29

3. «Локомотив» – 29

4. «Краснодар» – 28

5. ЦСКА – 26

...

14. «Сочи» – 13

15. «Ахмат» – 13

16. «Тамбов» – 11

Бомбардиры РПЛ

1. Эльдор Шомуродов («Ростов») – 10 мячей

2. Александр Соболев («Крылья Советов») – 10 мячей

3. Артем Дзюба («Зенит») – 9 мячей

Сборная тура

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