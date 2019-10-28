Форвард «Зенита» перенес инфаркт и умер в 37. Возможно, карьеру сломала весогонка

Во второй половине 90-х «Зенит» уже выскочил из тотальной бедности, но еще не стал сытым русским суперклубом. Денег на элитных легионеров по-прежнему не было, поэтому подписывали работоспособных и не слишком требовательных украинцев. Одним из них стал Геннадий Попович из «Кривбасса». Человек прошел школу «Днепра» и мелькнул в «Шахтере», но не закрепился у топов – именно поэтому в Питере к нему отнеслись настороженно. Изначально Попович должен был сыграться с Пановым (один – шустрый и мелкий, другой – высокий и сильный), но получалось коряво.

В первых трех играх за «Зенит» украинца стабильно меняли, причем быстро – он играл максимум час. Однажды Попович шел в раздевалку и услышал с трибун: «Бышовец хохлов голодных привез». Гена чуть не поплыл: позже признавался, что хотел сразу убежать на родину, но его остановил Юрий Вернидуб. «Забьешь парочку, станешь своим, тебя еще на руках будут носить», – услышал Попович, которого хейтили примерно так же, как сейчас Маркуса Берга. Геннадий послушал партнера, подсобрался и реально раззабивался. На «Петровском» убедились: да, иногда парню не хватает техники, но он правда бьется за «стрелку» и вообще никогда не жалеет себя.

С Бышовцем Геннадий закрепился в основе, с Давыдовым выиграл Кубок России (первый за 55 лет), а при Морозове съездил в сборную Украины к Лобановскому. Правда, легендарный коуч пригласил Поповича не столько для национальной команды, сколько для киевского «Динамо» – там никак не могли найти замену ушедшему в «Милан» Андрею Шевченко. Попович к тому времени был лучшим страйкером «Зенита» сразу в трех сезонах, поэтому Лобановский и переманивал его на родину. Но не сложилось: физика Геннадия разочаровала Валерия Васильевича. Мэтр хотел, чтобы форвард постоянно прессинговал, а с ростом 190 и весом 89 килограммов выключения неминуемы.

Говорят, Морозова тоже раздражало, что периодически Попович переставал двигаться. Тогда тренер «Зенита» приказал сбросить вес, но толком не объяснил, как это сделать. Гена воспользовался самым популярным, но вредным и даже опасным методом: бегал по жаре в болоньевой куртке и выводил воду в сауне. У него и так были проблемы с сердцем и сосудами, но тут они обострились. В ноябре 2001-го форвард, сам того не зная, сыграл последний матч за «Зенит» и даже забил «Черноморцу».

По итогам сезона «Зенит» взял бронзу, но команда ушла в отпуск не сразу и продолжала тренироваться. «Один раз почувствовал себя плохо, приехал домой, принял обезболивающее. Занимался, но мне все хуже становилось. Потом смотрю – нога белая совсем. Поехал в областную больницу, обследовался. Заходит кардиолог и говорит: «Геннадий Иванович, в футбол вы играть не будете. Я теперь отвечаю за вашу жизнь».

Тогдашний врач «Зенита» Михаил Гришин вспоминает эту историю с немного другими подробностями. «Я его за руку водил в институт гематологии, в областную больницу. Потом он в Швейцарию ездил с кардиологом из областной больницы. После второго случая (сначала у Гены был инфаркт легких) уже вопрос даже не стоял, будет он играть или нет. Важно было минимизировать последствия инфаркта».

К счастью, клуб не бросил страйкера после беды со здоровьем – Виталий Мутко предложил должность администратора. Попович, который мечтал параллельно отучиться на тренера, согласился, хотя Морозов был против. «Гена голы недавно забивал, он звезда, а теперь будет гетры собирать?» – недоумевал коуч. Но украинца вообще не смущала новая функциональность – он остался при клубе, а в свободное время читал конспекты того же Лобановского. Однажды это заметил уже следующий тренер «Зенита», Властимил Петржела. Тогда Поповича перевели в штаб дубля, и он реально вел тренировки у молодежи.

В 2004 году у питерской группы «Бивни» вышла песня «Форварды» с такой строчкой: «Стоичков, Веа, Кантона, Дель Пьеро, а мне милее был Попович Гена». Лидер этой команды Александр Махнач не соврал: фанаты «Зенита» респектовали украинцу Поповичу сильнее, чем полубогам из «Милана», «Юве» и других грандов.

Во-первых, за четыре года Гена наколотил за сине-бело-голубых больше 40 мячей. Во-вторых, быстро освоился в новой жизни – все, кто работал в клубе, рассказывали о честности и порядочности Поповича. В-третьих, бывший нападающий часто играл за любителей и ветеранов, а когда не было матчей, выходил во двор и пинал мяч со школьниками. Никакого снобизма, никакого гонора и, к сожалению, никакого инстинкта самосохранения.

Дело в том, что еще после инфарктов Поповичу вообще запретили играть в футбол. Гена решил, что дело касается только профессионального спорта, поэтому игнорировал требования врачей. «Чтобы он не бегал, его надо было приковать наручниками», – объяснял позже экс-врач «Зенита» Михаил Гришин.

После работы в дубле Попович тренировал в академии «Зенита», а потом вел 1994 год в питерском «Локомотиве», но в 2009-м с ним внезапно не продлили контракт. «Сейчас безработный – кризис, что поделать», – говорил Геннадий в интервью.

Бывшего нападающего «Зенита» не стало 4 июня 2010 года. Он как обычно рубился на коробке с пацанами, но сердце не выдержало и остановилось. Геннадию было 37, у него остались жена и двое детей. «Быть может, Гена не дождался своего часа. Любую неудачу принимал так близко к сердцу. Когда Гену хоронили, батюшка сказал, что муж сгорел», – сказала супруга Поповича Ирина спустя год после его смерти.

Другие тексты Павла Городницкого про «Зенит» и его героев:

Похоже, «Динамо» и «Томь» 14 лет назад разыграли договорной матч. Все знают, но ничего не делают

Сейчас Жиркова уважают все. Но 14 лет назад он сдетонировал самый безумный матч сборной России

Качай приложение Eurosport для iOS или Android