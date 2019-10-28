Две дамы из Подольска украли алюминиевую фигуру Артема Дзюбы.

Фигура появилась в подмосковном дворе после ЧМ-2018 – жители коллективно собрали необходимую сумму и установили копию нападающего сборной России. По информации телеграмм-канала Mash, на металлического Артема позарились две нетрезвые жительницы подмосковного города, которым теперь грозит обвинение по статье «кража» УК РФ. Стоимость фигуры была оценена в 27 тысяч рублей. Дамы оправдались тем, что им нужен мужчина в доме.

Выходку оценил сам Дзюба – Артем опубликовал видеозапись инцидента в инсте.

У страйкера «Зенита» девять голов в РПЛ.

Команда из Санкт-Петербурга лидирует в чемпионате России.

Дзюба назвал сильнейший состав в истории российского футбола

Качай приложение Eurosport для iOS и Android