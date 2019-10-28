Eurosport
Девушки из Подольска украли фигуру Дзюбы и попали на уголовную статью
Просто им нужен был настоящий мужчина.
Две дамы из Подольска украли алюминиевую фигуру Артема Дзюбы.
Фигура появилась в подмосковном дворе после ЧМ-2018 – жители коллективно собрали необходимую сумму и установили копию нападающего сборной России. По информации телеграмм-канала Mash, на металлического Артема позарились две нетрезвые жительницы подмосковного города, которым теперь грозит обвинение по статье «кража» УК РФ. Стоимость фигуры была оценена в 27 тысяч рублей. Дамы оправдались тем, что им нужен мужчина в доме.
Выходку оценил сам Дзюба – Артем опубликовал видеозапись инцидента в инсте.
- У страйкера «Зенита» девять голов в РПЛ.
- Команда из Санкт-Петербурга лидирует в чемпионате России.
Дзюба назвал сильнейший состав в истории российского футбола
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте