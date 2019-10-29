Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что в матче с «Зенитом» его команде помешали разговоры о чемпионской гонке.

«Чемпионская гонка – это разговоры журналистов и болельщиков. По мне, смешно звучит: «Ростов» в чемпионской гонке. К сожалению, футболисты смотрят в таблицу. Отсюда и такие результаты, как с «Зенитом». Уверен, что с этим связано многое.

Нам пока рано думать о чемпионской гонке. В тот момент, когда мы подумали о ней, получилось то, что получилось с «Зенитом». Мы обыкновенная команда. Когда все будут работать на 150%, тогда, может быть, мы сможем побороться», – цитирует 50-летнего Карпина «Чемпионат».

«Зенит» выиграл у «Ростова» со счетом 6:1 в матче 13-го тура РПЛ. В следующем туре «Ростов» обыграл «Сочи» (2:0).

Команда Карпина идет на втором месте, уступая «Зениту» три очка. Также 29 очков набрал «Локомотив».

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