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Жена Риксена: «Мы с дочкой увидели прекрасное небо, и она сказала, что это папа»
Трогательная история.
Жена умершего экс-футболиста «Зенита» Фернандо Риксена Вероника рассказала, как их дочь Изабелла увидела отца на небе.
«Мы с Изабеллой увидели такое прекрасное небо, и она сказала мне, что это папа. Ты с нами, любовь моя, всегда и везде. Ангел в небе. Так скучаю по тебе», – написала Вероника, выложив фото заката.
- Риксен умер 18 сентября 2019 года от неизлечимой болезни, ему было 43 года.
- Бывший футболист боролся с боковым амиотрофическим склерозом почти шесть лет.
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