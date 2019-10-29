Жена умершего экс-футболиста «Зенита» Фернандо Риксена Вероника рассказала, как их дочь Изабелла увидела отца на небе.

«Мы с Изабеллой увидели такое прекрасное небо, и она сказала мне, что это папа. Ты с нами, любовь моя, всегда и везде. Ангел в небе. Так скучаю по тебе», – написала Вероника, выложив фото заката.

Риксен умер 18 сентября 2019 года от неизлечимой болезни, ему было 43 года.

Бывший футболист боролся с боковым амиотрофическим склерозом почти шесть лет.

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