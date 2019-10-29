Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов не исключил, что после завершения спортивной карьеры попробует себя в политике.

«Мне интересно это – попробовать себя в чем-то другом. Тренером я, наверное, не буду. А именно в политику пойти – углубиться в это, изучить все, чтобы потом тебе на все вопросы отвечать грамотно. К какой партии мои взгляды ближе? Ни к какой. Я вообще за партиями не слежу. «Единая Россия», какая еще? ЛДПР – хорошая. Да нет, не слежу реально за этим. Никого не поддерживаю.

Я же не говорю, что завтра пойду туда. Я еще поиграю в футбол сначала, параллельно буду изучать или что-то узнавать. И я не сказал, что точно. Возможно. Мне было бы это интересно. Можно ли выучить как литературу и пойти в политику? Я думаю, можно. Почему нет? Если есть талант, можно. Пойти и исправить, чтобы людям пенсии повысили. Представляешь, я приду и сделаю это», – сказал 32-летний Тарасов в интервью YouTube-каналу «Всему Головин».

Дмитрий покинул «Локомотив» в летнее трансферное окно и до сих пор остается без клуба.

В составе железнодорожников Тарасов стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.

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