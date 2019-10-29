Семак стал тренером месяца в РПЛ, Дзюба – лучшим игроком, Жирков забил лучший мяч

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ в октябре. В голосовании болельщиков, которое проводилось на официальной странице РПЛ во ВКонтакте, коуч набрал 59,9% голосов.

В октябре «Зенит» под руководством Семака одержал три победы в трех матчах – над екатеринбургским «Уралом» (3:1), «Ростовом» (6:1) и самарскими «Крыльями Советов» (2:0). После 14 туров команда из Санкт-Петербурга занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба был признан игроком месяца, а защитник сине-бело-голубых Юрий Жирков – автором лучшего гола.

На звание лучшего тренера месяца, помимо Семака, претендовали Юрий Семин («Локомотив»), Сергей Матвеев («Краснодар»), Миодраг Божович («Крылья Советов») и Кирилл Новиков («Динамо»).

Дзюба в октябрьских матчах забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Жирков получил приз за гол в ворота «Крыльев Советов» в 14-м туре.

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