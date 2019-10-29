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В Петербурге прошли обыски по уголовному делу о мошенничестве при строительстве «Газпром Арены»
Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере.
В Санкт-Петербурге стартовали обыски из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве «Газпром Арены». Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
Следственные действия проводят сотрудники экономической полиции и сотрудники ФСБ. Существуют подозрения, что при строительстве арены завышалась стоимость систем безопасности. Деньги, полученные в результате мошеннических схем, выводились в страны Прибалтики.
- Основной фигурант дела – ООО «Группа компаний «Охрана», генподрядчик по установке систем безопасности на стадионе.
- В 2021 году «Газпром Арена» примет финал Лиги чемпионов, в 2020-м – ряд матчей чемпионата Европы.
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