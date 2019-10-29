Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов дал интервью YouTube-блогу «Всему Головин». Ниже – самые огненные цитаты бывшего мужа Ольги Бузовой.

О яйцах Валерия Климова

Валер, прости. У тебя реально огромные яйца. *** [блин], я яйца вообще не смотрю. Че за ***** [фигня]? Но да, да. У него огромные. Клим, у тебя огромные яйца. Валера, прости.

О современной России

Меня все устраивает реально от и до. Заметил ли я, что в магазинах подросли цены? Наверное, ты назовешь меня селебрити, но я в «Пятерочке» покупаю, могу в «Азбуке». Что нужно? Я не замечаю. А на что выросло, на хлеб? Я захожу в магазин – лежит хлеб. Есть такая цена, такая и такая. Правильно? Ну вот выбирай, как тебе нужна. На какую ты рассчитываешь.

Дмитрий Тарасов в футболке Владимира ПутинаImago

О плюсах Владимира Путина

Мне нравится, как он выражает свою точку зрения. Как он ведет переговоры. И то, что нас чуть-чуть стали уважать за это. И даже побаиваться. Вот это – нормально. Когда человек чуть побаивается, он уважает.

О работе в Госдуме

Мне интересно это. Попробовать себя в чем-то другом. Тренером я, наверное, не буду. А в политику пойти, углубиться, изучить все – чтобы потом тебе на все вопросы отвечать грамотно. Я же не говорю, что завтра пойду туда. Я еще поиграю в футбол, параллельно буду изучать или что-то узнавать. И я не сказал, что точно. Возможно. Мне было бы это интересно.

Почему нет? Если есть талант, то можно. Пойти и исправить, чтобы людям пенсии повысили. Представляешь, я приду и сделаю это. Ты кайфанешь? Чтобы бедолаг, всех бедных. В этом направлении я пойду.

О гомосексуалах

Не люблю геев. И что? Выживают не выживают, я не знаю. Наверное, для кого-то это нормально. Не гомофоб, но как-то так. Не люблю. Со мной, может, и бывали в компании такие люди, но они сразу понимали, что эту тему не нужно затрагивать и обсуждать. Я не гомофоб. Я нормальный мужик.

Тарасов покинул «Локомотив» летом 2019 года в связи с окончанием контракта.

Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

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