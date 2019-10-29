Юлия Барановская, бывшая супруга Андрея Аршавина, рассказала об общении экс-футболиста с их общими детьми.

«Очень важно не врать детям. И я им не врала в том, что говорила, искренне считаю. До сих пор считаю, что каждый человек, который не общается со своими детьми, болен. Болен ментально. И это тяжелое заболевание. Иногда этому сопутствуют наркотики. Это очень тяжелое заболевание. И им правда становится все равно на их детей.

Алкоголизм – это тоже тяжелое заболевание. И вот, просто вот... Я искренне так считаю, я не обманываю. Я по-прежнему так считаю. Ко всем относится. Люди, не общающиеся со своими детьми, глубоко душевнобольные. Но не все болезни, к счастью, длятся вечно. Человек иногда выздоравливает. Вот и все, примерно так.

И детям говорила: это не в вас дело, не в вас. К вам это никакого отношения не имеет. Сейчас такой период у папы. Это его личный период. Он не может вас разлюбить. Это невозможно. И это, кстати, правда. Я искренне так считаю. Разлюбить ребенка невозможно. Можно заболеть самому, и у тебя происходит какое-то измененное сознание. Но разлюбить ребенка невозможно.

В нем ничего не поменялось. У него чувства были, уверена, и все эти годы. Единственное, чего нет в Андрей Сергеиче – это ответственности. Все», – заявила Барановская в интервью YouTube-блогу «А поговорить?»

Барановская и Аршавин состояли в незарегистрированном браке на протяжении 9 лет. У пары родились трое детей – сыновья Артем и Арсений и дочь Яна.

После разрыва с Барановской Аршавин состоял в официальном браке с Алисой Казьминой. В 2017 году у Андрея и Алисы родилась дочь Есения; сейчас пара в разводе, по словам Казьминой – из-за многочисленных измен Аршавина.

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