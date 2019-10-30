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У Чалова и еще семи футболистов ЦСКА украли бутсы на клубной базе
Разбой в действии.
Две недели назад у восьми футболистов ЦСКА на базе украли бутсы.
По информации «Чемпионата», среди пострадавших оказались нападающий Федор Чалов, полузащитник Никола Влашич, а также защитники Георгий Щенников и Игорь Дивеев. Фамилии еще четверых не уточняются.
- ЦСКА идет на пятом месте чемпионата России после 14 туров, уступая шесть очков лидирущему «Зениту».
- Следующий матч команда Виктора Гончаренко проведет сегодня, 30 ноября. Армейцы встретятся в рамках 1/8 финала Кубка России с «Уфой».
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