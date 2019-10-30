Две недели назад у восьми футболистов ЦСКА на базе украли бутсы.

По информации «Чемпионата», среди пострадавших оказались нападающий Федор Чалов, полузащитник Никола Влашич, а также защитники Георгий Щенников и Игорь Дивеев. Фамилии еще четверых не уточняются.

ЦСКА идет на пятом месте чемпионата России после 14 туров, уступая шесть очков лидирущему «Зениту».

Следующий матч команда Виктора Гончаренко проведет сегодня, 30 ноября. Армейцы встретятся в рамках 1/8 финала Кубка России с «Уфой».

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